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Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
Предложение разработали в аппарате правительства
10 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Предложение о поощрении россиян, сделавших прививку от гриппа, трехдневным отпуском, разработали в аппарате правительства, информирует utro.ru.

Инициативу поощрять граждан России, привившихся от гриппа, тремя выходными днями уже направили для рассмотрения в Роспотребнадзор, а также Минздрав и Минтруд РФ.

Автором идеи выступил сенатор Вадим Тюльпанов. По его сведениям, ежегодно все больше работников в сезон эпидемии ОРВИ и гриппа берут больничные по болезни. Экономике страны это наносит серьезный ущерб, а вирус все еще остается смертельной болезнью, поскольку случаи летального исхода происходят до сих пор.

Тюльпанов предложил действовать на упреждение последствий. Каждому работнику, сделавшему прививку от гриппа, по его мнению, нужно прибавлять к оплачиваемому отпуску три дополнительных дня. Также инициатива предусматривает возможность давать работникам разное количество выходных дней по согласованию с работодателями.

 
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