Совфед РФ назвал дезинформацией обвинения в нарушении договора о РСМД

В Совете Федерации РФ ответили на обвинения в нарушении договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД), информирует utro.ru.

Данные о том, что Россия якобы нарушила договор о запрещении РСМД, распространила газета The New York Times, а американский сенатор Джон Маккейн призвал противостоять ядерной доктрине России. Ситуацию прокомментировал глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.

Представитель Совета Федерации России назвал подобные заявления продолжением информационной войны и добавил, что они направлены не только против России, но и против всех сторонников нормализации отношений с РФ со стороны новой администрации США.

Цель распространяющих подобную дезинформацию, по словам Косачева – держать общественность в страхе перед выдуманной внешней угрозой