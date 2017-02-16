Главный судебный пристав РФ стал врио губернатора Карелии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Карелия Артура Парфенчикова, который с 2008 года был главным судебным приставом РФ. Об этом пишет utro.ru.
Путин поговорил с Парфенчиковым о его новом назначении и пожелал чиновнику успешной работы. Бывший судебный пристав сказал, что давно наблюдает за тем, что происходит в Карелии, и отметил наличие в республике сложных социальных вопросов.
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