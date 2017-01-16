В Приморье в аварии погиб участник телепроекта "Адская кухня"

Погибший Посохин в период с 2012 по 2013 год принимал участие в проекте "Адская кухня" на канале РЕН-ТВ

В одном из районов Приморья шеф-повар Илья Посохин, управляя иномаркой Toyota Premio, вылетел на "встречку" и врезался в Nissan Tino. Участник "Адской кухни" получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет utro.ru.

Водитель и пассажир Nissan Tino и пассажир Toyota Premio попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Погибший Посохин в период с 2012 по 2013 год принимал участие в проекте "Адская кухня" на канале РЕН-ТВ.