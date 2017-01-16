В Краснодарском крае спасатели ищут провалившихся под лёд подростков

В Тимашевском районе спасатели ведут поиски четырёх подростков, провалившихся под лёд на местной реке. Об этом пишет utro.ru. Одного подростка, звавшего на помощь, сотрудникам МЧС удалось вытащить на берег. Мальчик рассказал о том, что ещё четверо его приятелей были с ним. Мальчики отправились на зимнюю рыбалку, но не учли тонкость льда. В настоящее время четверо подростков разыскиваются спасателями. Поисковые работы ведут 19 человек.



Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform