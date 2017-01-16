В Москве идёт прощание с Доктором Лизой

В конце декабря 2016 года самолет Ту-154, вылетев из аэропорта Сочи в Сирию, по прошествии нескольких минут упал в Чёрном море

Прощание с Елизаветой Глинкой, которая активно занималась благотворительностью и основала фонд «Справедливая помощь», проходит в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Об этом пишет телеканал "360".

Благотворитель и общественный деятель, которую все называли Доктор Лиза, находилась на борту самолёта Ту-154, когда воздушное судно потерпело крушение.

В конце декабря 2016 года самолет Ту-154, вылетев из аэропорта Сочи в Сирию, по прошествии нескольких минут упал в Чёрном море. Погибли 92 человека, среди которых были артисты, военные, журналисты и пилоты.