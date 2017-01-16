В Москве вор украл из квартиры 100 тысяч рублей и оставил букет цветов

В Москве одну из квартир забрался вор, который похитил крупную сумму денег и оставил на месте преступления букет цветов. Об этом пишет телеканал "360".
Злоумышленник поживился 100 тысячами рублей. Вор пробрался в квартиру с помощью отмычки, вскрыв два замка. Правонарушитель оставил после себя большой беспорядок. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.
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