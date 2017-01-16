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Центробанк РФ в 2016 году выявил 1600 "черных кредиторов"

Центробанк РФ в 2016 году выявил 1600 "черных кредиторов"
Это в четыре раза превышает аналогичный показатель 2015 года
21 минуту назад
Экономика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Банк России ведёт борьбу с компаниями, которые, прикидываясь микрофинансовыми организациями, выдают кредиты под 900% годовых. В 2016 году Центробанк выявил 1600 таких нарушителей, что в четыре раза превышает аналогичный показатель 2015 года. Об этом пишет телеканал "360".

Информация по "чёрным кредиторам" передаётся в МВД, ФАС и прокуратуру. Помощь в выявлении нарушителей оказывает Генпрокуратура, потребовавшая в 2016 году от Банка России очистить рынок микрофинансирования от незаконных кредиторов.

Микрофинансовые компании, действующие в рамках закона, отличаются от нелегальных тем, что первые выдают кредиты со ставкой не более 600% годовых и пользуются легальными способами взыскания задолженностей. Что касается «черных кредиторов», то их ставки по кредитам установлены под 1000%, а способы взыскания долга они используют противозаконные. Нелегалы нарушают правила, в соответствии с которыми ставка по кредиту не должна превышать больше чем на треть ставку, установленную Банком России. Также «черные кредиторы» налагают большие штрафы за каждый просроченный день. По правилам Центробанка, штраф не может быть больше 20% годовых от суммы кредита.

Неоднократные жалобы вынудили Банк России заняться активной борьбой с незаконными кредиторами. Для этой цели была создана специальная программа Yandex Data Factory, которая находит в интернете подобных правонарушителей по рекламе, размещаемой ими. В нынешнем году с помощью этой программы планируется выявить больше «черных кредиторов» и очистить от них рынок микрофинансирования.

 
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