Умерла олимпийская чемпионка Елена Наймушина

Обладательница золотой медали московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет. О смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике сообщил 15 марта портал utro.ru. По информации пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России, заслуженный мастер спорта СССР и чемпионка московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина умерла 14 марта. За свою спортивную карьеру Елена Наймушина стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве в 1979 году, в мировом первенстве в 1980 году и чемпионата СССР того же 1980 года.

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