В Ленинградской области водитель пытался умышленно сбить ребенка

Водитель пытался отомстить ребенку за стрельбу из игрушечного автомата

Водителя внедорожника из Ленинградской области арестуют за попытку умышленного наезда на ребенка в попытке отомстить за стрельбу из игрушечного автомата.

В Приозерский городской суд направлена просьба арестовать водителя внедорожника, пишет utro.ru 15 марта. Старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета РФ Анастасия Глущенко рассказала, что 9 марта неподалеку от проезжей части двое детей стреляли по машинам из игрушечного автомата.

Хозяин внедорожника попытался ударить бампером одного из мальчишек в наказание за порчу имущества. Позже следов пуль на автомобиле не обнаружилось. Отец мальчика написал заявление в полицию.