Жириновский предложил отдать "хрущевки" украинцам

В пример он привел свой двухэтажный дом в Алма-Ате, построенный 70 лет назад

Глава фракции ЛДПР Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил не сносить московские «хрущевки», а заселить их гражданами Украины.

Лидер российских либерал-демократов уверен, что столичные пятиэтажки служат уже 60 лет и простоят еще 40 или 50 лет, пишет utro.ru 15 марта. Решение об их сносе, по словам Жириновского, непрактично.

В пример он привел свой двухэтажный дом в Алма-Ате, построенный 70 лет назад.

Программа сноса старых пятиэтажных жилых домов, начатая президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает снести 25 миллион квадратных метров ветхого жилья, где проживает 1,6 миллиона москвичей. На текущий февраль в Москве осталось снести 71 дом из первых «хрущевок».