В ХМАО произошло смертельное ДТП

13 марта около десяти утра на трассе между Нижневартовском и Радужным в аварии погиб водитель Fiat, пишет megatyumen.ru.

На 72 километре нижневартовской трассы столкнулись автомобили Fiat и «Нива». По данным очевидцев, иномарка пыталась пойти на обгон, но вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с отечественной «Нивой» лоб в лоб.

Водитель итальянского автомобиля скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Сообщается, что водитель встречной машины в результате аварии получил травмы различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет УМВД по ХМАО.