Тоболяк получил 23 миллиона за несуществующие машины

Суд обвиняет в мошенничестве жителя Тобольска, который похитил почти 23 миллиона рублей у 24 жителей разных регионов, пишет megatyumen.ru.

38-летний учредитель и председатель Тобольской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Братство» Дмитрий Шевцов с мая 2014 года по июль 2015 года, по версии следствия, пользовался служебным положением в преступных целях.

На сайтах организации он утверждал, что «Братство» является официальным дилером корейской компании и обещал поставки машин жителям нескольких регионов России. Полученные деньги он присваивал себе.

После суда обвиняемому грозит лишение свободы на десять лет.