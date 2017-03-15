В центре Тюмени столкнулись "Жигули" седьмой модели и Kia Cee'd

После удара водитель отечественной машины и 18-летний владелец иномарки получили травмы головы и грудной клетки

13 марта аварию в центре города устроили молодые тюменцы, управлявшие автомобилями, информирует megatyumen.ru.

В Тюмени на пересечении улиц Ленина и Первомайской столкнулись автомобили «Жигули» седьмой модели и Kia Cee'd. Виновником аварии областная Госавтоинспекция называет 19-летнего водителя «Жигулей», который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

После удара водитель отечественной машины и 18-летний владелец иномарки получили травмы головы и грудной клетки.