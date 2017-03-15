На трассе "Югра" произошло смертельное ДТП

Водитель "Лады" скончался на месте от полученных травм

13 марта на 244 километре трассы «Югра» погиб водитель «Лады 219010», пишет megatyumen.ru.

Около девяти часов вечера 30-летний водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Volvo 540400 с прицепом под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм. Его пассажиры 35 и 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

Среди возможных причин дорожного происшествия представители УМВД по ХМАО называют погодные условия – в этот день в регионе наблюдался сильный снегопад и порывистый ветер.