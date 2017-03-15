Тюменка разбила голову в автобусе

Пожилая жительница Тюмени травмировала голову, упав в общественном транспорте, информирует megatyumen.ru. 13 марта утром в районе улицы Первомайской, 21 тюменка получила травму головы. 60-летняя женщина находилась в салоне автобуса, следовавшего по маршруту номер 13. В пресс-службе ГИБДД прокомментировали, что горожанка получила травму в результате падения и напомнили, что во время движения на случай экстренного торможения автобуса пассажирам необходимо держаться за поручни.

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