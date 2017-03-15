В Петербурге отклонили заявку на референдум о статусе Исаакиевского

Сегодня среда, 15 марта 2017 года, 19:15
Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова
В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова
"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
Регионы:


Популярное
вчера, 21:01
Появился первый претендент в мэры Владивостока
сегодня, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
сегодня, 14:39
В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины
вчера, 19:47
В Приморье поезд сбил человека
сегодня, 11:03
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
сегодня, 16:37
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
сегодня, 07:41
Часть домов Владивостока оставят без воды и электроэнергии
сегодня, 12:35
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
сегодня, 13:33
"Красавица и Чудовище" выходит на экраны кинотеатров Владивостока
сегодня, 16:55
Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились

Обсуждаемое
вчера, 21:01
19

Появился первый претендент в мэры Владивостока
сегодня, 11:56
10

Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"
сегодня, 11:25
5

В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу
сегодня, 10:25
4

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
сегодня, 18:00
3

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 09:15
3

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
сегодня, 13:15
2

Росприроднадзор: угрозы попадания нефтяного пятна в Амур пока нет
сегодня, 16:55
2

Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
сегодня, 17:20
2

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
сегодня, 16:37
1

Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего сегодня, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах сегодня, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме вчера, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 190



Система Orphus

В Петербурге отклонили заявку на референдум о статусе Исаакиевского

В Петербурге отклонили заявку на референдум о статусе Исаакиевского
В комиссии заявили, что поданная заявка противоречит федеральному закону
6 минут назад
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: 360tv.ru

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия не стала регистрировать инициативную группу, состоящую из депутатов городского заксобрания и общественных деятелей, которая направила заявку на проведение общественного голосования "за" или "против" передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Об этом пишет utro.ru.

Зампредседателя комиссии Надежда Лебедева сообщила, что поданная заявка противоречит федеральному закону.

Многие петербуржцы недовольны тем, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru