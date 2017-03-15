В Петербурге отклонили заявку на референдум о статусе Исаакиевского

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия не стала регистрировать инициативную группу, состоящую из депутатов городского заксобрания и общественных деятелей, которая направила заявку на проведение общественного голосования "за" или "против" передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Об этом пишет utro.ru.

Зампредседателя комиссии Надежда Лебедева сообщила, что поданная заявка противоречит федеральному закону.

Многие петербуржцы недовольны тем, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ.