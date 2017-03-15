В Петербурге отклонили заявку на референдум о статусе Исаакиевского

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия не стала регистрировать инициативную группу, состоящую из депутатов городского заксобрания и общественных деятелей, которая направила заявку на проведение общественного голосования "за" или "против" передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Об этом пишет utro.ru.
Зампредседателя комиссии Надежда Лебедева сообщила, что поданная заявка противоречит федеральному закону.
Многие петербуржцы недовольны тем, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.