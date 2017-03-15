В Москве патриарх Кирилл презентовал свой сборник речей

В Москве в храме Христа Спасителя прошла презентация книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая выполнена в виде сборника речей, высказанных главой Русской православной церкви (РПЦ) за все годы службы. Об этом пишет utro.ru.

Книга называется "Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании". Патриарх отметил, что основной задачей церковных писателей является создание текстов, проповедующих на современном, понятном людям языке вечные священные истины. Глава РПЦ сказал, что во времена Советского Союза ему не удалось выпустить книгу не только из-за антирелигиозной политики страны, но и из-за нехватки времени.