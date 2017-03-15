В Москве мужчина расстрелял строителей

На одном из строительных объектов Москвы мужчина начал стрельбу из огнестрельного оружия по рабочим, двое из которых были ранены. Об этом пишет utro.ru.

Происшествие случилось на стройке, которая расположена на Домостроительной улице столицы. Мужчина начал стрельбу из-за вспыхнувшего конфликта с рабочими. Двое пострадавших были госпитализированы. Стрелок задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.