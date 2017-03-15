В России в 2016 году выявлено более 300 тысяч случаев коррупции

Около двух миллиардов рублей не были подтверждены доходами

В прошлом году российские госслужащие потратили "лишние" два миллиарда рублей, которые оказались не подтверждены их доходами. Всего в 2016 году выявлено более 325 тысяч фактов коррупции. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Генпрокуратура изучила материалы, полученные в результате контроля за чиновничьими расходами и выявило, что расходы госслужащих превосходят их доходы на два миллиарда рублей.

В 2016 году в России было зафиксировано 325 тысяч случаев коррупции. При этом четверть из них - сокрытие чиновниками сведений о своих доходах, либо предоставление ложных данных. В прошлом году с государственной службы были уволены почти 400 чиновников по причине утраты доверия.