В России снизилась младенческая и материнская смертность

За пять лет младенческая смертность снизилась на 40%

В прошлом году показатель младенческой смертности в РФ снизился на 8%, а материнской - на 18%. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

В России за пять лет младенческая смертность снизилась на 40%. Снижению показателей детской и материнской смертности способствовало взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения, ранее отметила Скворцова.