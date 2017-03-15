Сегодня среда, 15 марта 2017 года, 12:42
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости
Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости
Дмитрий Волков: даже внутри России "Амурметалл" рынок себе найдёт
Дмитрий Волков: даже внутри России "Амурметалл" рынок себе найдёт
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
Регионы:


Популярное
вчера, 21:01
Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 16:38
Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
вчера, 14:03
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
вчера, 13:08
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 13:33
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
вчера, 15:55
Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 19:47
В Приморье поезд сбил человека
вчера, 15:45
В Приморье уже неделю не могут найти дерзких грабителей ювелирного
сегодня, 07:41
Часть домов Владивостока оставят без воды и электроэнергии

Обсуждаемое
вчера, 16:03
21

Судьбу доски Колчаку во Владивостоке решит генеральный прокурор России
вчера, 21:01
15

Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 15:55
8

Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 13:33
4

Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 10:25
4

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
вчера, 13:08
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 16:38
3

Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
вчера, 17:05
2

Во время учений в Хабаровском крае офицер лишился руки
сегодня, 09:15
2

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
сегодня, 11:25
2

В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме вчера, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 178



Система Orphus

В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков

В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
Дети собрали вещи и уехали из дома больше недели назад
7 минут назад
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице с поезда Москва — Владивосток сняли троих подростков, которые в начале марта пропали в белорусском городе Витебске. Двое братьев и сестра ушли из дома восемь дней назад. Их нашли спустя неделю благодаря тому, что информацию о пропавших отправили в МВД России, а детей объявили в федеральный розыск.

«Подростков сняли с поезда сообщением Москва — Владивосток в Хабаровске. Остальная информация будет получена из МВД России», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Ещё 7 марта в Октябрьский РОВД города Витебска обратилась местная жительница и сообщила, что трое её детей пропали. Около 7:30 утра 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли из дома в школу, но так там и не появились. Домой подростки не вернулись. По информации пресс-службы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, 11 марта стражи порядка возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что дети добрались до городского посёлка Лиозно Витебской области, предположительно на попутных машинах. Там школьников запечатлели камеры видеонаблюдения, когда они покупали продукты питания. Следователи полагали, что потом дети направились в российский город Смоленск.

Перед уходом из дома подростки оставили записку, взяли паспорта граждан Республики Беларусь и деньги из семейного бюджета. Стражи порядка провели осмотр по месту жительства детей, в ходе которого изъяли записку и их фотографии.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru