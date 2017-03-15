В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков

Дети собрали вещи и уехали из дома больше недели назад

В дальневосточной столице с поезда Москва — Владивосток сняли троих подростков, которые в начале марта пропали в белорусском городе Витебске. Двое братьев и сестра ушли из дома восемь дней назад. Их нашли спустя неделю благодаря тому, что информацию о пропавших отправили в МВД России, а детей объявили в федеральный розыск.

«Подростков сняли с поезда сообщением Москва — Владивосток в Хабаровске. Остальная информация будет получена из МВД России», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Ещё 7 марта в Октябрьский РОВД города Витебска обратилась местная жительница и сообщила, что трое её детей пропали. Около 7:30 утра 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли из дома в школу, но так там и не появились. Домой подростки не вернулись. По информации пресс-службы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, 11 марта стражи порядка возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что дети добрались до городского посёлка Лиозно Витебской области, предположительно на попутных машинах. Там школьников запечатлели камеры видеонаблюдения, когда они покупали продукты питания. Следователи полагали, что потом дети направились в российский город Смоленск.

Перед уходом из дома подростки оставили записку, взяли паспорта граждан Республики Беларусь и деньги из семейного бюджета. Стражи порядка провели осмотр по месту жительства детей, в ходе которого изъяли записку и их фотографии.