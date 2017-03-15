Москвичка нашла мышь в оливье из "Ашана"

Сотрудники московского супермаркета настаивают на том, что женщина просто спутала трупик грызуна с огурцом

Москвичка Юлия Черникова обнаружила в оливье из «Ашана» на Верхней Красносельской дохлую мышь. Трупик грызуна она нашла, когда салат был уже почти съеден, пишет телеканал «360» 13 марта.

Женщину рвало всю ночь. Наутро в супермаркете ей вернули деньги и пообещали отправить остатки салата на экспертизу. Однако затем менеджеры заявили покупательнице, что она приняла за мышь огурец.

Теперь в ситуации предстоит разобраться Роспотребнадзору. Юристы рекомендуют женщине готовить судебный иск о компенсации морального вреда по закону о защите прав потребителей.