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Москвичка нашла мышь в оливье из "Ашана"

Москвичка нашла мышь в оливье из "Ашана"
Сотрудники московского супермаркета настаивают на том, что женщина просто спутала трупик грызуна с огурцом
21 минуту назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Москвичка Юлия Черникова обнаружила в оливье из «Ашана» на Верхней Красносельской дохлую мышь. Трупик грызуна она нашла, когда салат был уже почти съеден, пишет телеканал «360» 13 марта.

Женщину рвало всю ночь. Наутро в супермаркете ей вернули деньги и пообещали отправить остатки салата на экспертизу. Однако затем менеджеры заявили покупательнице, что она приняла за мышь огурец.

Теперь в ситуации предстоит разобраться Роспотребнадзору. Юристы рекомендуют женщине готовить судебный иск о компенсации морального вреда по закону о защите прав потребителей.

 
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