В Подмосковье мужчина спасался от пожара и попал под колеса автомобиля

В одном из домов города Балашиха произошел пожар. Выбежав из объятого пламенем дома, чтобы позвать на помощь, мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись происшествия.

Инцидент произошел 13 марта на Щелковском шоссе. Потерпевший был госпитализирован. О его состоянии здоровья пока ничего не известно. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок шоссе около горящего дома.