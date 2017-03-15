В Подмосковье произошла авария с участием машины скорой помощи

На одной из улиц города Щелково столкнулся Ford и автомобиль скорой помощи. ДТП привело к тому, что медработник получил травмы. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на видеозапись происшествия.
Дорожный инцидент случился 13 марта. По данным МВД, водитель автомобиля Ford спровоцировал аварию, когда выезжал с второстепенной дороги на главную, по которой и двигалась скорая.
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