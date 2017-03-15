В Москве злоумышленники ограбили курьера

В Москве трое молодых людей ограбили сотрудника столичного заведения общепита, который развозит пиццу. Надев черные маски, злоумышленники отобрали у курьера две пиццы и скрылись с места преступления. Об этом пишет телеканал "360".

Курьер приехал по адресу доставки и привез две пиццы. На улице к нему подошли три человека в черных масках и отобрали две коробки. Курьер обратился к сотрудникам полиции, которые через некоторое время задержали правонарушителей. Оказалось, что молодые люди сами заказали ту пиццу, чтобы потом ее похитить и не заплатить.

На троих правонарушителей заведено уголовное дело по факту грабежа.