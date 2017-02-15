Рой Джонс откроет школу бокса в России

Известный американский боксёр Рой Джонс-младший планирует открыть свою школу в Одинцово. В этом городе серебряный призёр Олимпийских игр получил прописку и теперь намерен развивать там этот вид спорта.

«Его любят, он — легенда. На него придёт много людей. Он как Мохаммед Али, Костя Цзю или Флойд Мэйвезер. Все они доказали, что в своё время им не было равных. Будем привлекать его к работе в федерации бокса», — рассказал «Советскому спорту» генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.

Он сообщил, что в Одинцово появится боксёрский зал, место для которого уже выбрали. В этом помог губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Квартиру спортсмену никто не дарил, по словам, Кремлёва, Джонс купил её сам.

«Рой Джонс — мой товарищ и друг. Он долго хотел получить российский паспорт. Его никто не уговаривал. Два или три года до его получения он просил об этом. Знаю, что он очень любит Россию. Я не собирался на нём зарабатывать, как это говорили в СМИ», — заявил Умар Кремлёв.

По его словам, Рой Джонс планирует проехать по регионам, пообщается с молодыми спортсменами, проведёт для них тренировки.

«Нам главное — развивать свой бокс, чтобы у нас были свои Рои Джонсы. У нас есть много хороших молодых спортсменов, которым только нужно помочь в развитии», — отметил Умар Кремлёв.