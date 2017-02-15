В Свердловской области Audi разорвало от столкновения с грузовиком

На одной из дорог Свердловской области автомобиль Audi вылетел на "встречку" и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN. Водитель легковушки погиб. Об этом пишет телеканал "360".

Женщина за рулём автомобиля Audi попыталась обогнать впереди едущую машину, но не смогла совершить манёвр и на встречной полосе движения врезалась в грузовик MAN. Удар был такой силы, что легковушку разорвало на две части, одна из которых попала под грузовик, а вторая вылетела на другую полосу и задела проезжавший автомобиль. 33-летняя женщина, управлявшая Audi, погибла на месте. В настоящее время устанавливается личность потерпевшей.