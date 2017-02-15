РФ и Беларусь не договорились по поводу газа

Россия и Республика Беларусь пока не достигли договорённостей по поводу урегулирования долга за российский газ. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
Беларусь задолжала РФ за поставки газа около полумиллиарда долларов. В конце 2016 года Минск потребовал от Москвы снизить цену "голубого топлива" и в одностороннем порядке принял решение платить неполную стоимость газа. В ответ РФ сократила поставки газа в РБ. Минэнерго РФ планирует уменьшить объём поставок нефти в Беларусь с 4,5 до четырёх миллионов тонн.
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