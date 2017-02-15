В Кремле заявили о праве России давать имена Курильским островам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия имеет право присваивать названия островам Курильской гряды, так как они являются частью российской территории, информирует utro.ru.

На прошлой неделе власти России присвоили пяти островам Курильской гряды имена в честь погибшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, капитана дальнего плавания Анны Щетининой, а также генералов Алексея Гнечко и Кузьмы Деревянко.

Японская сторона выразила протест в связи с новыми именами Курильских островов. Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что позиция Японии о Курильских островах хорошо известна, однако они являются территорией Российской Федерацией.

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит обозначившийся прогресс в российско-японских отношениях и намерена всесторонне способствовать их развитию.