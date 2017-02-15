В РФ главы думских фракций смогут иметь до 70 помощников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что каждому главе фракции в парламенте разрешено будет иметь до 70 помощников. В данный момент это количество ограничено 40 помощниками. Об этом пишет utro.ru.
С инициативой об увеличении количества помощников до 70 ранее выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщил Володин, помощники будут находиться в тех регионах, где у фракций отсутствуют свои представители. Они будут общаться с избирателями и выступать в качестве экспертов по тем или иным вопросам.
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