В Тюмени канализация забилась от сосисок

Жители Тюмени пожаловались сотрудникам Водоканала на неприятный запах из канализации. Рабочие извлекли из колодца связку сосисок. Как мясные полуфабрикаты попали туда, неизвестно. Об этом пишет megatyumen.ru.

Сотрудники Водоканала, вызванные жителями одного из домов Тюмени, спустились в канализацию и пробили засор. Кроме мусора и различных средств гигиены, работники обнаружили связку сосисок, которая и была причиной неприятного запаха. Именно мясные полуфабрикаты послужили причиной засора.

Как отметила пресс-служба "Тюмень Водоканала", к засорам коллектора приводит то, что люди часто бросают в унитаз предметы, которые не могут раствориться в воде. При этом не вся туалетная бумага предназначена для смывания, а только лишь та, на которой есть специальная пометка, отметили в Водоканале.