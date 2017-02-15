Дело Доктора Лизы продолжит журналистка Ксения Соколова

Соколова сказала, что для неё это большая честь

На пост президента благотворительного фонда "Справедливая помощь" выбрана Ксения Соколова. Раньше эту должность занимала основатель организации Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая погибла в декабре 2016 года. Об этом пишет utro.ru.

Соколова сказала, что для неё большая честь стать президентом фонда и продолжать делать то, чем занималась Доктор Лиза, хотя заменить её нельзя. Однако дальнейшая деятельность организации станет лучшей памятью об основателе фонда, сказала она.

Елизавета Глинка находилась в самолёте Ту-154, который в конце декабря 2016 года упал в море. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.