В Кемеровской области женщина обокрала соседку по больничной палате

В больнице города Новокузнецк женщина перед операцией сняла с себя золотые украшения и оставила их в тумбочке. Соседка по палате присвоила себе чужое имущество. Об этом пишет megatyumen.ru.

Пока женщине делали операцию, из её тумбочки исчезли принадлежащие ей золотые украшения на сумму около 50 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов легко вычислили того, кто был причастен к преступлению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кольцо и цепочку забрала 20-летняя соседка по палате, которая видела, как женщина перед операцией сняла с себя украшения и оставила их в тумбочке. Злоумышленница похитила золотые изделия, после чего выписалась из медучреждения.

В настоящее время похищенное имущество возвращено хозяйке. На правонарушительницу заведено уголовное дело.