В Тюмени муж насмерть забил жену

В Тюмени между семейной парой вспыхнул конфликт, в ходе которого муж до смерти забил свою 31-летнюю супругу. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошёл 9 февраля в одной из тюменских квартир. 38-летний мужчина нанёс своей жене много ударов по телу. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
На убийцу заведено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности происшествия.
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