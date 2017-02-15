Россияне смогут попасть в космос за 250 тысяч долларов

Забронировать первые билеты в космос можно будет уже в 2018 году

В ближайшие годы российские туристы смогут побывать в космосе, заплатив за билет от 200 до 250 тысяч долларов, пишет utro.ru.

Благодаря запуску первого многоразового суборбитального корабля, туристы из России смогут отправиться в «космический тур». Гендиректора компании «КосмКурс» Павел Пушкин рассказал, что забронировать первые билеты в космос можно будет уже в 2018 году. Окончательная цена турпутевки, как подчеркнул Пушкин, будет известна после автономных испытаний корабля, которые состоятся в 2018 году.

Генеральный директор компании отметил, что общая стоимость проекта оценена примерно в 150 миллионов долларов. Финансированием суборбитального корабля «КосмоКурса» занят частный российский инвестор. Планируется, что корабль будет запущен с отечественного космодрома.

Источник уточняет, что для того, чтобы полететь в космос, туристам нужно будет пройти медосмотр и трехдневную подготовку. Длительность их полета на высоте 100 километров будет равна всего 15 минутам.