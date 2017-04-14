В Тюменской области в аварии погиб пешеход

На дороге между Тюменью и Омском пешеход пересекал трассу не по "зебре" и был сбит грузовиком МАЗ. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошел 12 апреля. 32-летний мужчина пытался перейти дорогу не по пешеходному переходу и попал под колеса грузового автомобиля МАЗ. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Что касается водителя автомобиля, то он был оштрафован за отсутствие тахографа и путевых документов.

За сутки это уже вторая смертельная авария, которая произошла на трассе Тюмень-Омск. Жертвами первой, произошедшей 11 апреля, стали четыре человека.