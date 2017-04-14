В Тюмени отец с сыном избили мужчину битой и подожгли его дом

Преступники были задержаны и осуждены на 9,5 лет тюрьмы и оштрафованы на миллион рублей

В Тюмени пьяные отец с сыном приехали к предполагаемому обидчику и избили его битой. После чего подожгли дом, а потом пытались задушить выжившего потерпевшего. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел в конце июля прошлого года. Распивая алкоголь, 54-летний отец и 28-летний сын вспомнили об отчиме последнего. Мужчины решили, что к его гибели причастен живущий неподалеку местный житель. Отец с сыном отправились по адресу. Хозяин дома сказал, что не знает, где разыскиваемый. Но злоумышленники ему не поверили и начали бить его битой. Решив, что потерпевший умер, они подожгли дом.

Однако 62-летний хозяин очнулся и сумел выбраться в окно. Тогда преступники бросились душить его. Когда жертва потеряла сознание, злоумышленники скрылись. На пожар прибежали местные жители и оказали мужчине медпомощь. Он выжил.

Преступники были задержаны и осуждены на 9,5 лет тюрьмы и оштрафованы на миллион рублей.

