В Тюмени иномарка сбила 11-летнюю девочку

Девочка играла во дворе и резко выскочила на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля

На одной из улиц Тюмени автомобиль Mazda врезался в девочку, в результате она получила травму головы. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошел 11 апреля. Девочка играла во дворе и резко выскочила на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. Водитель Mazda не среагировал вовремя и врезался в ребенка, который получил травму головы и ушиб лица.