В Тюмени иномарка сбила пожилую женщину

Пострадавшая была госпитализирована с переломом локтя

На одной из дорог Тюмени автомобиль Toyota Caldina врезался в 66-летнюю женщину, которая получила травмы. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошел 11 апреля. Водитель автомобиля Toyota Caldina двигался задним ходом и наехал на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована с переломом локтя.

