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Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме

Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме
Иначе не все выдержат президентскую перезагрузку элит
7 минут назад
Актуально | Россия
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Фото: eurasia.expert

Региональная власть в России в современных реалиях стала ведущим получателем политических рисков. Таково мнение известного политолога, руководителя холдинга «Минченко Консалтинг», высказанное в интервью «Новым Известиям». Загодя до региональных выборов Евгений Минченко открыл цикл учебных курсов для депутатов, карьерных чиновников и даже оппозиционеров, где тщательно анализируется политический опыт Владимира Путина, Дональда Трампа и других успешных персон.

«Мы наблюдаем интересный феномен – отрыв рейтингов первого лица (Путина – Ред.) от рейтингов региональной власти. Возможностей объективно повлиять на ситуацию у регионалов не так уж много, соответственно, единственный выход – наращивать качество коммуникации, причём и с элитами, и с населением. Мы обучаем представителей администраций «удерживать» ситуацию, когда она достаточно непростая», – рассказал о своей методике Евгений Минченко.

По словам известного российского политолога, в России происходят «тектонические изменения в элитной расстановке сил». Президент шаг за шагом перезагружает элиту. В этом процессе технологи могут помочь «найти своё место»: как минимум, удержаться в политической обойме.

Эксперт прогнозирует: в регионах России конкуренция даже внутри правящих сил, той же «Единой России», будет только нарастать. По его словам, даже в период отмены прямых губернаторских выборов в элитах не прекращалась борьба за место под солнцем. Хорошим подспорьем в данном процессе стал Рейтинг политической выживаемости губернаторов.

«Понятно, что мы вступаем в зону глобальной нестабильности элит: Путин-2018 будет отличаться от Путина-2017. Как оказаться на более значимой позиции в обойме Путина-2018 – вот ключевой вопрос не только для власти, но и для значительной части оппозиции», – убеждён Минченко.

 
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