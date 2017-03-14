Мизулина выступила против отмены материнского капитала

Сенатор Совета Федерации Елена Мизулина раскритиковала инициативу об отмене материнского капитала, пишет 13 марта megatyumen.ru Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что бездумные действия могут перечеркнуть все достижения правительства в социальной сфере. Сенатор выразила сомнения в том, что ежемесячные выплаты семьям будут эффективнее материнского капитала. Ранее депутаты Госдумы России выступили с инициативой заменить материнский капитал ежемесячными выплатами, настаивая на том, что программа не оправдала ожиданий.

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