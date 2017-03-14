Под Тюменью пешеход чудом выжил в ДТП

На трассе Екатеринбург-Тюмень мужчина смог выжить после столкновения с автомобилем, пишет 13 марта megatyumen.ru. 11 марта на 319 километре трассы Екатеринбург-Тюмень автомобиль ZAZ Chance совершил наезд на 27-летнего мужчину. Как сообщили представители региональной Госавтоинспекции, дорожное происшествие имело место вне пешеходного перехода. Пострадавший получил переломы основания черепа и голени, а также черепно-мозговую травму и травмы живота и грудной клетки.

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