Под Тюменью пешеход чудом выжил в ДТП

На трассе Екатеринбург-Тюмень мужчина смог выжить после столкновения с автомобилем, пишет 13 марта megatyumen.ru.
11 марта на 319 километре трассы Екатеринбург-Тюмень автомобиль ZAZ Chance совершил наезд на 27-летнего мужчину.
Как сообщили представители региональной Госавтоинспекции, дорожное происшествие имело место вне пешеходного перехода. Пострадавший получил переломы основания черепа и голени, а также черепно-мозговую травму и травмы живота и грудной клетки.
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