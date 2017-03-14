В 2016 году россияне стали вдвое реже нанимать репетиторов

НИУ ВШЭ провел исследование и выяснил, что за последние три года россияне стали вдвое реже нанимать репетиторов для детей, пишет utro.ru 13 марта.

Итоги исследования, проведенного в научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики», сообщают, что только у 20,2% родителей в 2016 году дети очно занимались с частными преподавателями, тогда как в 2013 году их было 41%.

Спрос на репетиторов возникает при подготовке к Единому госэкзамену в 11 классе и выпускным экзаменам в девятом классе (36,3%), восполнении пробелов в образовании (32%) и поиске замены школьным учителям (17%).

В среднем, в месяц на репетитора для одного ребенка российская семья тратит 4227 рублей.