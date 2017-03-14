В Росгвардии проходит проверка боеготовности

Руководство проверило их готовность бороться с диверсионно-разведывательными группами, а также экстремистскими и террористическими формированиями

О первой в истории Росгвардии внезапной проверке боевой готовности сообщили на сайте ведомства, пишет utro.ru 13 марта.

Департамент ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества рассказал о том, что проверка призвана отработать комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта.

Ряд органов управления, а также соединений, воинских частей и подразделений в ходе проверки были приведены в боевую готовность. Руководство проверило их готовность бороться с диверсионно-разведывательными группами, а также экстремистскими и террористическими формированиями.