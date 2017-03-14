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Кобзон не хочет пускать Самойлову на "Евровидение-2017"

Кобзон не хочет пускать Самойлову на "Евровидение-2017"
Сама Самойлова заявила, что безмерно счастлива от того, что ее мечта о "Евровидении" сбудется
14 минут назад
Общество | Россия
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Фото: ria.ru

Иосиф Кобзон не советует певице Юлии Самойловой участвовать в «Евровидение-2017» в Киеве, пишет utro.ru 13 марта.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что считает неправильным, чтобы российские исполнители участвовали в конкурсе «Евровидение». По его словам, если во время конкурса обидят инвалида – это будет вопиющее безобразие.

Одновременно с советом не принимать участие в «коммерческо-политическом» шоу Кобзон похвалил Самойлову за то, что певица, прикованная к инвалидному креслу, сумела психологически преодолеть свой недуг.

Сама Самойлова заявила, что безмерно счастлива от того, что ее мечта о «Евровидении» сбудется.

 
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