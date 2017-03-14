Мосгорсуд продлил срок ареста криминального авторитета Итальянца

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, который проходит по делу о вымогательстве, останется под арестом до 15 июня. Такое решение вынес Мосгорсуд. Об этом пишет utro.ru.
Суд также оставил под арестом второго фигуранта этого дела Эдуарда Романова. Что касается Кочуйкова, то он известен в криминальных кругах под прозвищем Итальянец. По такому же обвинению о вымогательстве в следственном изоляторе находится вор в законе по кличке Шакро Молодой. По версии сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый организовали преступную группировку с целью незаконных действий
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