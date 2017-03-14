В России отзывают 43 тысячи автомобилей Skoda

Компания Volkswagen Group Rus отзывает более 43 тысяч автомобилей Skoda, которые были проданы в России в период 2012-2016 годов. Об этом пишет utro.ru.

Росстандарт сообщает, что в моделях Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid поврежден аккумулятор давления, вследствие чего система оказывается негерметичной и включается сигнальная лампа. Ремонт будет проводиться бесплатно для владельцев указанных моделей Skoda.