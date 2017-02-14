Госдума России предложит конфисковать преступные доходы граждан

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Предполагается, что принятые законы в итоге повысят эффективность международного сотрудничества в сфере противодействия организованной преступности
|Фото: rg.ru
В государственную думу РФ планируют внести проекты законов о конфискации доходов, полученных преступным путем, информирует utro.ru.
Законопроекты, которые кабмин внесет на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента, предполагают усовершенствовать международное правовое регулирование. Они коснутся вопросов конфискации доходов, полученных незаконным путем. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Задачей документов является установить порядок признания и исполнения приговоров и постановлений зарубежных судов о конфискации доходов, полученных незаконным образом и находящихся на территории России.
Предполагается, что принятые законы в итоге повысят эффективность международного сотрудничества в сфере противодействия организованной преступности.