В Тюменской области мужчина задушил собутыльника электропроводом

В поселке Голышманово двое мужчин употребляли алкогольные напитки. В ходе вспыхнувшего конфликта один из собутыльников задушил другого электрическим проводом. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошёл 11 февраля. 44-летний мужчина пил спиртное с 69-летним знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина, который был старше, накинул на шею обидчику электрический провод и задушил его.
Сотрудники полиции установили и задержали причастного к убийству злоумышленника. Оказалось, что в прошлом правонарушитель уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Ведётся расследование.
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